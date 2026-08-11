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MILK: Pacer US Cash Cows Bond ETF
Курс MILK за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.16, а максимальная — 24.17.
Следите за динамикой Pacer US Cash Cows Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MILK сегодня?
Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) сегодня оценивается на уровне 24.16. Инструмент торгуется в пределах 24.16 - 24.17, вчерашнее закрытие составило 24.22, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MILK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer US Cash Cows Bond ETF?
Pacer US Cash Cows Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.09% и USD. Отслеживайте движения MILK на графике в реальном времени.
Как купить акции MILK?
Вы можете купить акции Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) по текущей цене 24.16. Ордера обычно размещаются около 24.16 или 24.46, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MILK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MILK?
Инвестирование в Pacer US Cash Cows Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.83 - 25.09 и текущей цены 24.16. Многие сравнивают 0.25% и -2.11% перед размещением ордеров на 24.16 или 24.46. Изучайте ежедневные изменения цены MILK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer US Cash Cows Bond ETF?
Самая высокая цена Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) за последний год составила 25.09. Акции заметно колебались в пределах 23.83 - 25.09, сравнение с 24.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer US Cash Cows Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer US Cash Cows Bond ETF?
Самая низкая цена Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) за год составила 23.83. Сравнение с текущими 24.16 и 23.83 - 25.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MILK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MILK?
В прошлом Pacer US Cash Cows Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.22 и -3.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.22
- Open
- 24.17
- Bid
- 24.16
- Ask
- 24.46
- Low
- 24.16
- High
- 24.17
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- -2.11%
- Годовое изменение
- -3.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%