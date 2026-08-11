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MHY: Man Active High Yield ETF
Курс MHY за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.80, а максимальная — 25.90.
Следите за динамикой Man Active High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MHY сегодня?
Man Active High Yield ETF (MHY) сегодня оценивается на уровне 25.81. Инструмент торгуется в пределах 25.80 - 25.90, вчерашнее закрытие составило 25.88, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Man Active High Yield ETF?
Man Active High Yield ETF в настоящее время оценивается в 25.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.46% и USD. Отслеживайте движения MHY на графике в реальном времени.
Как купить акции MHY?
Вы можете купить акции Man Active High Yield ETF (MHY) по текущей цене 25.81. Ордера обычно размещаются около 25.81 или 26.11, тогда как 6 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MHY?
Инвестирование в Man Active High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 24.70 - 25.90 и текущей цены 25.81. Многие сравнивают 0.16% и 2.73% перед размещением ордеров на 25.81 или 26.11. Изучайте ежедневные изменения цены MHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Man Active High Yield ETF?
Самая высокая цена Man Active High Yield ETF (MHY) за последний год составила 25.90. Акции заметно колебались в пределах 24.70 - 25.90, сравнение с 25.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Man Active High Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Man Active High Yield ETF?
Самая низкая цена Man Active High Yield ETF (MHY) за год составила 24.70. Сравнение с текущими 25.81 и 24.70 - 25.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MHY?
В прошлом Man Active High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.88 и 2.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.88
- Open
- 25.87
- Bid
- 25.81
- Ask
- 26.11
- Low
- 25.80
- High
- 25.90
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 2.73%
- Годовое изменение
- 2.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%