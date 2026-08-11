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MHY: Man Active High Yield ETF

25.81 USD 0.07 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MHY за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.80, а максимальная — 25.90.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MHY сегодня?

Man Active High Yield ETF (MHY) сегодня оценивается на уровне 25.81. Инструмент торгуется в пределах 25.80 - 25.90, вчерашнее закрытие составило 25.88, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Man Active High Yield ETF?

Man Active High Yield ETF в настоящее время оценивается в 25.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.46% и USD. Отслеживайте движения MHY на графике в реальном времени.

Как купить акции MHY?

Вы можете купить акции Man Active High Yield ETF (MHY) по текущей цене 25.81. Ордера обычно размещаются около 25.81 или 26.11, тогда как 6 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MHY?

Инвестирование в Man Active High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 24.70 - 25.90 и текущей цены 25.81. Многие сравнивают 0.16% и 2.73% перед размещением ордеров на 25.81 или 26.11. Изучайте ежедневные изменения цены MHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Man Active High Yield ETF?

Самая высокая цена Man Active High Yield ETF (MHY) за последний год составила 25.90. Акции заметно колебались в пределах 24.70 - 25.90, сравнение с 25.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Man Active High Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Man Active High Yield ETF?

Самая низкая цена Man Active High Yield ETF (MHY) за год составила 24.70. Сравнение с текущими 25.81 и 24.70 - 25.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MHY?

В прошлом Man Active High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.88 и 2.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.80 25.90
Годовой диапазон
24.70 25.90
Предыдущее закрытие
25.88
Open
25.87
Bid
25.81
Ask
26.11
Low
25.80
High
25.90
Объем
6
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
2.73%
Годовое изменение
2.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%