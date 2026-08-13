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MHY: Man Active High Yield ETF

25.86 USD 0.05 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MHY汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点25.83和高点25.89进行交易。

关注Man Active High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MHY股票今天的价格是多少？

Man Active High Yield ETF股票今天的定价为25.86。它在25.83 - 25.89范围内交易，昨天的收盘价为25.81，交易量达到4。MHY的实时价格图表显示了这些更新。

Man Active High Yield ETF股票是否支付股息？

Man Active High Yield ETF目前的价值为25.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.66%和USD。实时查看图表以跟踪MHY走势。

如何购买MHY股票？

您可以以25.86的当前价格购买Man Active High Yield ETF股票。订单通常设置在25.86或26.16附近，而4和-0.12%显示市场活动。立即关注MHY的实时图表更新。

如何投资MHY股票？

投资Man Active High Yield ETF需要考虑年度范围24.70 - 25.90和当前价格25.86。许多人在以25.86或26.16下订单之前，会比较0.35%和。实时查看MHY价格图表，了解每日变化。

Man Active High Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Man Active High Yield ETF的最高价格是25.90。在24.70 - 25.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Man Active High Yield ETF的绩效。

Man Active High Yield ETF股票的最低价格是多少？

Man Active High Yield ETF（MHY）的最低价格为24.70。将其与当前的25.86和24.70 - 25.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MHY股票是什么时候拆分的？

Man Active High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.81和2.66%中可见。

日范围
25.83 25.89
年范围
24.70 25.90
前一天收盘价
25.81
开盘价
25.89
卖价
25.86
买价
26.16
最低价
25.83
最高价
25.89
交易量
4
日变化
0.19%
月变化
0.35%
6个月变化
2.93%
年变化
2.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%