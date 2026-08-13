MHY: Man Active High Yield ETF
今日MHY汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点25.83和高点25.89进行交易。
关注Man Active High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MHY股票今天的价格是多少？
Man Active High Yield ETF股票今天的定价为25.86。它在25.83 - 25.89范围内交易，昨天的收盘价为25.81，交易量达到4。MHY的实时价格图表显示了这些更新。
Man Active High Yield ETF股票是否支付股息？
Man Active High Yield ETF目前的价值为25.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.66%和USD。实时查看图表以跟踪MHY走势。
如何购买MHY股票？
您可以以25.86的当前价格购买Man Active High Yield ETF股票。订单通常设置在25.86或26.16附近，而4和-0.12%显示市场活动。立即关注MHY的实时图表更新。
如何投资MHY股票？
投资Man Active High Yield ETF需要考虑年度范围24.70 - 25.90和当前价格25.86。许多人在以25.86或26.16下订单之前，会比较0.35%和。实时查看MHY价格图表，了解每日变化。
Man Active High Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Man Active High Yield ETF的最高价格是25.90。在24.70 - 25.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Man Active High Yield ETF的绩效。
Man Active High Yield ETF股票的最低价格是多少？
Man Active High Yield ETF（MHY）的最低价格为24.70。将其与当前的25.86和24.70 - 25.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MHY股票是什么时候拆分的？
Man Active High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.81和2.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.81
- 开盘价
- 25.89
- 卖价
- 25.86
- 买价
- 26.16
- 最低价
- 25.83
- 最高价
- 25.89
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 0.35%
- 6个月变化
- 2.93%
- 年变化
- 2.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%