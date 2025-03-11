Валюты / METCL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
METCL: Ramaco Resources Inc - 9.00% Senior Notes due 2026
25.26 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс METCL за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.22, а максимальная — 25.90.
Следите за динамикой Ramaco Resources Inc - 9.00% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.22 25.90
Годовой диапазон
24.75 26.46
- Предыдущее закрытие
- 25.22
- Open
- 25.22
- Bid
- 25.26
- Ask
- 25.56
- Low
- 25.22
- High
- 25.90
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -0.75%
- Годовое изменение
- -1.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.