METCL: Ramaco Resources Inc - 9.00% Senior Notes due 2026

25.26 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс METCL за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.22, а максимальная — 25.90.

Следите за динамикой Ramaco Resources Inc - 9.00% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.22 25.90
Годовой диапазон
24.75 26.46
Предыдущее закрытие
25.22
Open
25.22
Bid
25.26
Ask
25.56
Low
25.22
High
25.90
Объем
81
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-0.75%
Годовое изменение
-1.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.