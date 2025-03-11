Valute / METCL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
METCL: Ramaco Resources Inc - 9.00% Senior Notes due 2026
25.26 USD 0.04 (0.16%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio METCL ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.22 e ad un massimo di 25.90.
Segui le dinamiche di Ramaco Resources Inc - 9.00% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.22 25.90
Intervallo Annuale
24.75 26.46
- Chiusura Precedente
- 25.22
- Apertura
- 25.22
- Bid
- 25.26
- Ask
- 25.56
- Minimo
- 25.22
- Massimo
- 25.90
- Volume
- 81
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- 0.16%
- Variazione Semestrale
- -0.75%
- Variazione Annuale
- -1.56%
20 settembre, sabato