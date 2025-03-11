Währungen / METCL
METCL: Ramaco Resources Inc - 9.00% Senior Notes due 2026
25.26 USD 0.04 (0.16%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von METCL hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.22 bis zu einem Hoch von 25.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ramaco Resources Inc - 9.00% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.22 25.90
Jahresspanne
24.75 26.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.22
- Eröffnung
- 25.22
- Bid
- 25.26
- Ask
- 25.56
- Tief
- 25.22
- Hoch
- 25.90
- Volumen
- 81
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 0.16%
- 6-Monatsänderung
- -0.75%
- Jahresänderung
- -1.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K