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MESH: Meshflow Acquisition Corp - Class A

10.03 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MESH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.03.

Следите за динамикой Meshflow Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MESH сегодня?

Meshflow Acquisition Corp - Class A (MESH) сегодня оценивается на уровне 10.03. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.03, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MESH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Meshflow Acquisition Corp - Class A?

Meshflow Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.91% и USD. Отслеживайте движения MESH на графике в реальном времени.

Как купить акции MESH?

Вы можете купить акции Meshflow Acquisition Corp - Class A (MESH) по текущей цене 10.03. Ордера обычно размещаются около 10.03 или 10.33, тогда как 6 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MESH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MESH?

Инвестирование в Meshflow Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.86 - 10.05 и текущей цены 10.03. Многие сравнивают 0.20% и 1.31% перед размещением ордеров на 10.03 или 10.33. Изучайте ежедневные изменения цены MESH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Meshflow Acquisition Corp - Class A?

Самая высокая цена Meshflow Acquisition Corp - Class A (MESH) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 10.05, сравнение с 10.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Meshflow Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Meshflow Acquisition Corp - Class A?

Самая низкая цена Meshflow Acquisition Corp - Class A (MESH) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 10.03 и 9.86 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MESH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MESH?

В прошлом Meshflow Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.03 и 0.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.02 10.03
Годовой диапазон
9.86 10.05
Предыдущее закрытие
10.03
Open
10.02
Bid
10.03
Ask
10.33
Low
10.02
High
10.03
Объем
6
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
1.31%
Годовое изменение
0.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%