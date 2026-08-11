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MESH: Meshflow Acquisition Corp - Class A
Курс MESH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.03.
Следите за динамикой Meshflow Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MESH сегодня?
Meshflow Acquisition Corp - Class A (MESH) сегодня оценивается на уровне 10.03. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.03, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MESH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Meshflow Acquisition Corp - Class A?
Meshflow Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.91% и USD. Отслеживайте движения MESH на графике в реальном времени.
Как купить акции MESH?
Вы можете купить акции Meshflow Acquisition Corp - Class A (MESH) по текущей цене 10.03. Ордера обычно размещаются около 10.03 или 10.33, тогда как 6 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MESH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MESH?
Инвестирование в Meshflow Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.86 - 10.05 и текущей цены 10.03. Многие сравнивают 0.20% и 1.31% перед размещением ордеров на 10.03 или 10.33. Изучайте ежедневные изменения цены MESH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Meshflow Acquisition Corp - Class A?
Самая высокая цена Meshflow Acquisition Corp - Class A (MESH) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 10.05, сравнение с 10.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Meshflow Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Meshflow Acquisition Corp - Class A?
Самая низкая цена Meshflow Acquisition Corp - Class A (MESH) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 10.03 и 9.86 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MESH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MESH?
В прошлом Meshflow Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.03 и 0.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.03
- Open
- 10.02
- Bid
- 10.03
- Ask
- 10.33
- Low
- 10.02
- High
- 10.03
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 1.31%
- Годовое изменение
- 0.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%