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MBOX: Freedom Day Dividend ETF

42.54 USD 0.16 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MBOX за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.42, а максимальная — 42.54.

Следите за динамикой Freedom Day Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MBOX сегодня?

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) сегодня оценивается на уровне 42.54. Инструмент торгуется в пределах 42.42 - 42.54, вчерашнее закрытие составило 42.38, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MBOX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Freedom Day Dividend ETF?

Freedom Day Dividend ETF в настоящее время оценивается в 42.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.88% и USD. Отслеживайте движения MBOX на графике в реальном времени.

Как купить акции MBOX?

Вы можете купить акции Freedom Day Dividend ETF (MBOX) по текущей цене 42.54. Ордера обычно размещаются около 42.54 или 42.84, тогда как 12 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MBOX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MBOX?

Инвестирование в Freedom Day Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 34.12 - 42.54 и текущей цены 42.54. Многие сравнивают 1.89% и 11.54% перед размещением ордеров на 42.54 или 42.84. Изучайте ежедневные изменения цены MBOX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Freedom Day Dividend ETF?

Самая высокая цена Freedom Day Dividend ETF (MBOX) за последний год составила 42.54. Акции заметно колебались в пределах 34.12 - 42.54, сравнение с 42.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Freedom Day Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Freedom Day Dividend ETF?

Самая низкая цена Freedom Day Dividend ETF (MBOX) за год составила 34.12. Сравнение с текущими 42.54 и 34.12 - 42.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MBOX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MBOX?

В прошлом Freedom Day Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.38 и 23.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.42 42.54
Годовой диапазон
34.12 42.54
Предыдущее закрытие
42.38
Open
42.42
Bid
42.54
Ask
42.84
Low
42.42
High
42.54
Объем
12
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
1.89%
6-месячное изменение
11.54%
Годовое изменение
23.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%