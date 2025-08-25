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MBOX: Freedom Day Dividend ETF
Курс MBOX за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.42, а максимальная — 42.54.
Следите за динамикой Freedom Day Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MBOX сегодня?
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) сегодня оценивается на уровне 42.54. Инструмент торгуется в пределах 42.42 - 42.54, вчерашнее закрытие составило 42.38, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MBOX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Freedom Day Dividend ETF?
Freedom Day Dividend ETF в настоящее время оценивается в 42.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.88% и USD. Отслеживайте движения MBOX на графике в реальном времени.
Как купить акции MBOX?
Вы можете купить акции Freedom Day Dividend ETF (MBOX) по текущей цене 42.54. Ордера обычно размещаются около 42.54 или 42.84, тогда как 12 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MBOX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MBOX?
Инвестирование в Freedom Day Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 34.12 - 42.54 и текущей цены 42.54. Многие сравнивают 1.89% и 11.54% перед размещением ордеров на 42.54 или 42.84. Изучайте ежедневные изменения цены MBOX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Freedom Day Dividend ETF?
Самая высокая цена Freedom Day Dividend ETF (MBOX) за последний год составила 42.54. Акции заметно колебались в пределах 34.12 - 42.54, сравнение с 42.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Freedom Day Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Freedom Day Dividend ETF?
Самая низкая цена Freedom Day Dividend ETF (MBOX) за год составила 34.12. Сравнение с текущими 42.54 и 34.12 - 42.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MBOX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MBOX?
В прошлом Freedom Day Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.38 и 23.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.38
- Open
- 42.42
- Bid
- 42.54
- Ask
- 42.84
- Low
- 42.42
- High
- 42.54
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 1.89%
- 6-месячное изменение
- 11.54%
- Годовое изменение
- 23.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%