MBOX: Freedom Day Dividend ETF
今日MBOX汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点42.50和高点42.61进行交易。
关注Freedom Day Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
MBOX股票今天的价格是多少？
Freedom Day Dividend ETF股票今天的定价为42.60。它在42.50 - 42.61范围内交易，昨天的收盘价为42.54，交易量达到6。MBOX的实时价格图表显示了这些更新。
Freedom Day Dividend ETF股票是否支付股息？
Freedom Day Dividend ETF目前的价值为42.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.05%和USD。实时查看图表以跟踪MBOX走势。
如何购买MBOX股票？
您可以以42.60的当前价格购买Freedom Day Dividend ETF股票。订单通常设置在42.60或42.90附近，而6和0.24%显示市场活动。立即关注MBOX的实时图表更新。
如何投资MBOX股票？
投资Freedom Day Dividend ETF需要考虑年度范围34.12 - 42.61和当前价格42.60。许多人在以42.60或42.90下订单之前，会比较2.04%和。实时查看MBOX价格图表，了解每日变化。
Freedom Day Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Freedom Day Dividend ETF的最高价格是42.61。在34.12 - 42.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Freedom Day Dividend ETF的绩效。
Freedom Day Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Freedom Day Dividend ETF（MBOX）的最低价格为34.12。将其与当前的42.60和34.12 - 42.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MBOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MBOX股票是什么时候拆分的？
Freedom Day Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.54和24.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.54
- 开盘价
- 42.50
- 卖价
- 42.60
- 买价
- 42.90
- 最低价
- 42.50
- 最高价
- 42.61
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 2.04%
- 6个月变化
- 11.69%
- 年变化
- 24.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%