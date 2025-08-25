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MBOX: Freedom Day Dividend ETF

42.60 USD 0.06 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MBOX汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点42.50和高点42.61进行交易。

关注Freedom Day Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
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MBOX新闻

常见问题解答

MBOX股票今天的价格是多少？

Freedom Day Dividend ETF股票今天的定价为42.60。它在42.50 - 42.61范围内交易，昨天的收盘价为42.54，交易量达到6。MBOX的实时价格图表显示了这些更新。

Freedom Day Dividend ETF股票是否支付股息？

Freedom Day Dividend ETF目前的价值为42.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.05%和USD。实时查看图表以跟踪MBOX走势。

如何购买MBOX股票？

您可以以42.60的当前价格购买Freedom Day Dividend ETF股票。订单通常设置在42.60或42.90附近，而6和0.24%显示市场活动。立即关注MBOX的实时图表更新。

如何投资MBOX股票？

投资Freedom Day Dividend ETF需要考虑年度范围34.12 - 42.61和当前价格42.60。许多人在以42.60或42.90下订单之前，会比较2.04%和。实时查看MBOX价格图表，了解每日变化。

Freedom Day Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Freedom Day Dividend ETF的最高价格是42.61。在34.12 - 42.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Freedom Day Dividend ETF的绩效。

Freedom Day Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Freedom Day Dividend ETF（MBOX）的最低价格为34.12。将其与当前的42.60和34.12 - 42.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MBOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MBOX股票是什么时候拆分的？

Freedom Day Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.54和24.05%中可见。

日范围
42.50 42.61
年范围
34.12 42.61
前一天收盘价
42.54
开盘价
42.50
卖价
42.60
买价
42.90
最低价
42.50
最高价
42.61
交易量
6
日变化
0.14%
月变化
2.04%
6个月变化
11.69%
年变化
24.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%