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MANE: Veradermics Incorporated

110.42 USD 3.94 (3.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MANE за сегодня изменился на -3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.66, а максимальная — 113.91.

Следите за динамикой Veradermics Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MANE сегодня?

Veradermics Incorporated (MANE) сегодня оценивается на уровне 110.42. Инструмент торгуется в пределах 107.66 - 113.91, вчерашнее закрытие составило 114.36, а торговый объем достиг 1449. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MANE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Veradermics Incorporated?

Veradermics Incorporated в настоящее время оценивается в 110.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 234.61% и USD. Отслеживайте движения MANE на графике в реальном времени.

Как купить акции MANE?

Вы можете купить акции Veradermics Incorporated (MANE) по текущей цене 110.42. Ордера обычно размещаются около 110.42 или 110.72, тогда как 1449 и -2.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MANE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MANE?

Инвестирование в Veradermics Incorporated предполагает учет годового диапазона 32.00 - 131.23 и текущей цены 110.42. Многие сравнивают 8.10% и 138.95% перед размещением ордеров на 110.42 или 110.72. Изучайте ежедневные изменения цены MANE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Veradermics Incorporated?

Самая высокая цена Veradermics Incorporated (MANE) за последний год составила 131.23. Акции заметно колебались в пределах 32.00 - 131.23, сравнение с 114.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Veradermics Incorporated на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Veradermics Incorporated?

Самая низкая цена Veradermics Incorporated (MANE) за год составила 32.00. Сравнение с текущими 110.42 и 32.00 - 131.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MANE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MANE?

В прошлом Veradermics Incorporated проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 114.36 и 234.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
107.66 113.91
Годовой диапазон
32.00 131.23
Предыдущее закрытие
114.36
Open
113.43
Bid
110.42
Ask
110.72
Low
107.66
High
113.91
Объем
1.449 K
Дневное изменение
-3.45%
Месячное изменение
8.10%
6-месячное изменение
138.95%
Годовое изменение
234.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%