Курс LIFT за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.64, а максимальная — 22.64.

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