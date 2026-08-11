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LIFT: LifeX 2028 Income Bucket ETF
Курс LIFT за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.64, а максимальная — 22.64.
Следите за динамикой LifeX 2028 Income Bucket ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LIFT сегодня?
LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) сегодня оценивается на уровне 22.64. Инструмент торгуется в пределах 22.64 - 22.64, вчерашнее закрытие составило 22.62, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LIFT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LifeX 2028 Income Bucket ETF?
LifeX 2028 Income Bucket ETF в настоящее время оценивается в 22.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.31% и USD. Отслеживайте движения LIFT на графике в реальном времени.
Как купить акции LIFT?
Вы можете купить акции LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) по текущей цене 22.64. Ордера обычно размещаются около 22.64 или 22.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LIFT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LIFT?
Инвестирование в LifeX 2028 Income Bucket ETF предполагает учет годового диапазона 22.56 - 31.15 и текущей цены 22.64. Многие сравнивают 0.04% и -17.58% перед размещением ордеров на 22.64 или 22.94. Изучайте ежедневные изменения цены LIFT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LifeX 2028 Income Bucket ETF?
Самая высокая цена LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) за последний год составила 31.15. Акции заметно колебались в пределах 22.56 - 31.15, сравнение с 22.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LifeX 2028 Income Bucket ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LifeX 2028 Income Bucket ETF?
Самая низкая цена LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) за год составила 22.56. Сравнение с текущими 22.64 и 22.56 - 31.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LIFT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LIFT?
В прошлом LifeX 2028 Income Bucket ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.62 и -27.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.62
- Open
- 22.64
- Bid
- 22.64
- Ask
- 22.94
- Low
- 22.64
- High
- 22.64
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -17.58%
- Годовое изменение
- -27.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%