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LIFT: LifeX 2028 Income Bucket ETF

22.64 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LIFT за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.64, а максимальная — 22.64.

Следите за динамикой LifeX 2028 Income Bucket ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LIFT сегодня?

LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) сегодня оценивается на уровне 22.64. Инструмент торгуется в пределах 22.64 - 22.64, вчерашнее закрытие составило 22.62, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LIFT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LifeX 2028 Income Bucket ETF?

LifeX 2028 Income Bucket ETF в настоящее время оценивается в 22.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.31% и USD. Отслеживайте движения LIFT на графике в реальном времени.

Как купить акции LIFT?

Вы можете купить акции LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) по текущей цене 22.64. Ордера обычно размещаются около 22.64 или 22.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LIFT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LIFT?

Инвестирование в LifeX 2028 Income Bucket ETF предполагает учет годового диапазона 22.56 - 31.15 и текущей цены 22.64. Многие сравнивают 0.04% и -17.58% перед размещением ордеров на 22.64 или 22.94. Изучайте ежедневные изменения цены LIFT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LifeX 2028 Income Bucket ETF?

Самая высокая цена LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) за последний год составила 31.15. Акции заметно колебались в пределах 22.56 - 31.15, сравнение с 22.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LifeX 2028 Income Bucket ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LifeX 2028 Income Bucket ETF?

Самая низкая цена LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) за год составила 22.56. Сравнение с текущими 22.64 и 22.56 - 31.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LIFT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LIFT?

В прошлом LifeX 2028 Income Bucket ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.62 и -27.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.64 22.64
Годовой диапазон
22.56 31.15
Предыдущее закрытие
22.62
Open
22.64
Bid
22.64
Ask
22.94
Low
22.64
High
22.64
Объем
1
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-17.58%
Годовое изменение
-27.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%