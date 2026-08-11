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LDRC: iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF

25.00 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LDRC за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.00, а максимальная — 25.02.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LDRC сегодня?

iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) сегодня оценивается на уровне 25.00. Инструмент торгуется в пределах 25.00 - 25.02, вчерашнее закрытие составило 25.04, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDRC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF?

iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF в настоящее время оценивается в 25.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.69% и USD. Отслеживайте движения LDRC на графике в реальном времени.

Как купить акции LDRC?

Вы можете купить акции iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) по текущей цене 25.00. Ордера обычно размещаются около 25.00 или 25.30, тогда как 12 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDRC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LDRC?

Инвестирование в iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 24.97 - 25.52 и текущей цены 25.00. Многие сравнивают -0.20% и -1.80% перед размещением ордеров на 25.00 или 25.30. Изучайте ежедневные изменения цены LDRC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF?

Самая высокая цена iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) за последний год составила 25.52. Акции заметно колебались в пределах 24.97 - 25.52, сравнение с 25.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF?

Самая низкая цена iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) за год составила 24.97. Сравнение с текущими 25.00 и 24.97 - 25.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDRC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LDRC?

В прошлом iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.04 и -1.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.00 25.02
Годовой диапазон
24.97 25.52
Предыдущее закрытие
25.04
Open
25.01
Bid
25.00
Ask
25.30
Low
25.00
High
25.02
Объем
12
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
-1.80%
Годовое изменение
-1.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%