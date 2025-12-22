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LCTD: BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

60.45 USD 0.10 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LCTD за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.18, а максимальная — 60.45.

Следите за динамикой BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LCTD сегодня?

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) сегодня оценивается на уровне 60.45. Инструмент торгуется в пределах 60.18 - 60.45, вчерашнее закрытие составило 60.35, а торговый объем достиг 79. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LCTD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF?

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF в настоящее время оценивается в 60.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.96% и USD. Отслеживайте движения LCTD на графике в реальном времени.

Как купить акции LCTD?

Вы можете купить акции BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) по текущей цене 60.45. Ордера обычно размещаются около 60.45 или 60.75, тогда как 79 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LCTD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LCTD?

Инвестирование в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF предполагает учет годового диапазона 53.41 - 60.47 и текущей цены 60.45. Многие сравнивают 2.65% и 3.03% перед размещением ордеров на 60.45 или 60.75. Изучайте ежедневные изменения цены LCTD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF?

Самая высокая цена BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) за последний год составила 60.47. Акции заметно колебались в пределах 53.41 - 60.47, сравнение с 60.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF?

Самая низкая цена BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) за год составила 53.41. Сравнение с текущими 60.45 и 53.41 - 60.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LCTD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LCTD?

В прошлом BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.35 и 2.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.18 60.45
Годовой диапазон
53.41 60.47
Предыдущее закрытие
60.35
Open
60.18
Bid
60.45
Ask
60.75
Low
60.18
High
60.45
Объем
79
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
2.65%
6-месячное изменение
3.03%
Годовое изменение
2.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%