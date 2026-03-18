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LALT: First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg

24.32 USD 0.18 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LALT за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.16, а максимальная — 24.34.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LALT сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg (LALT) сегодня оценивается на уровне 24.32. Инструмент торгуется в пределах 24.16 - 24.34, вчерашнее закрытие составило 24.14, а торговый объем достиг 235. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LALT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg в настоящее время оценивается в 24.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.74% и USD. Отслеживайте движения LALT на графике в реальном времени.

Как купить акции LALT?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg (LALT) по текущей цене 24.32. Ордера обычно размещаются около 24.32 или 24.62, тогда как 235 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LALT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LALT?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg предполагает учет годового диапазона 23.80 - 25.12 и текущей цены 24.32. Многие сравнивают 0.95% и -0.65% перед размещением ордеров на 24.32 или 24.62. Изучайте ежедневные изменения цены LALT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg (LALT) за последний год составила 25.12. Акции заметно колебались в пределах 23.80 - 25.12, сравнение с 24.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg (LALT) за год составила 23.80. Сравнение с текущими 24.32 и 23.80 - 25.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LALT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LALT?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Multi-Strateg проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.14 и 1.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.16 24.34
Годовой диапазон
23.80 25.12
Предыдущее закрытие
24.14
Open
24.21
Bid
24.32
Ask
24.62
Low
24.16
High
24.34
Объем
235
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
-0.65%
Годовое изменение
1.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%