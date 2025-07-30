Валюты / KVHI
KVHI: KVH Industries Inc
6.24 USD 0.10 (1.63%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KVHI за сегодня изменился на 1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.16, а максимальная — 6.33.
Следите за динамикой KVH Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.16 6.33
Годовой диапазон
4.35 6.37
- Предыдущее закрытие
- 6.14
- Open
- 6.16
- Bid
- 6.24
- Ask
- 6.54
- Low
- 6.16
- High
- 6.33
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 1.63%
- Месячное изменение
- 11.23%
- 6-месячное изменение
- 19.31%
- Годовое изменение
- 29.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.