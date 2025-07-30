КотировкиРазделы
KVHI: KVH Industries Inc

6.24 USD 0.10 (1.63%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KVHI за сегодня изменился на 1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.16, а максимальная — 6.33.

Следите за динамикой KVH Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.16 6.33
Годовой диапазон
4.35 6.37
Предыдущее закрытие
6.14
Open
6.16
Bid
6.24
Ask
6.54
Low
6.16
High
6.33
Объем
37
Дневное изменение
1.63%
Месячное изменение
11.23%
6-месячное изменение
19.31%
Годовое изменение
29.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.