Währungen / KVHI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KVHI: KVH Industries Inc
5.88 USD 0.29 (4.70%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KVHI hat sich für heute um -4.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.81 bis zu einem Hoch von 6.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die KVH Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.81 6.07
Jahresspanne
4.35 6.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.17
- Eröffnung
- 6.07
- Bid
- 5.88
- Ask
- 6.18
- Tief
- 5.81
- Hoch
- 6.07
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- -4.70%
- Monatsänderung
- 4.81%
- 6-Monatsänderung
- 12.43%
- Jahresänderung
- 22.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K