Valute / KVHI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KVHI: KVH Industries Inc
5.61 USD 0.56 (9.08%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KVHI ha avuto una variazione del -9.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.61 e ad un massimo di 6.07.
Segui le dinamiche di KVH Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.61 6.07
Intervallo Annuale
4.35 6.40
- Chiusura Precedente
- 6.17
- Apertura
- 6.07
- Bid
- 5.61
- Ask
- 5.91
- Minimo
- 5.61
- Massimo
- 6.07
- Volume
- 193
- Variazione giornaliera
- -9.08%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 7.27%
- Variazione Annuale
- 16.63%
21 settembre, domenica