KMTS

23.20 USD 0.52 (2.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KMTS за сегодня изменился на 2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.62, а максимальная — 24.32.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.62 24.32
Годовой диапазон
13.25 26.16
Предыдущее закрытие
22.68
Open
22.70
Bid
23.20
Ask
23.50
Low
22.62
High
24.32
Объем
1.527 K
Дневное изменение
2.29%
Месячное изменение
46.93%
6-месячное изменение
-5.31%
Годовое изменение
1.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.