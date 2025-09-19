Währungen / KMTS
KMTS
25.20 USD 1.47 (6.19%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KMTS hat sich für heute um 6.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.37 bis zu einem Hoch von 25.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.37 25.24
Jahresspanne
13.25 26.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.73
- Eröffnung
- 23.78
- Bid
- 25.20
- Ask
- 25.50
- Tief
- 23.37
- Hoch
- 25.24
- Volumen
- 621
- Tagesänderung
- 6.19%
- Monatsänderung
- 59.59%
- 6-Monatsänderung
- 2.86%
- Jahresänderung
- 9.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K