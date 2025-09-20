QuotazioniSezioni
Valute / KMTS
Tornare a Azioni

KMTS

24.94 USD 0.26 (1.03%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KMTS ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.90 e ad un massimo di 27.71.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
24.90 27.71
Intervallo Annuale
13.25 27.71
Chiusura Precedente
25.20
Apertura
25.22
Bid
24.94
Ask
25.24
Minimo
24.90
Massimo
27.71
Volume
1.398 K
Variazione giornaliera
-1.03%
Variazione Mensile
57.95%
Variazione Semestrale
1.80%
Variazione Annuale
8.67%
20 settembre, sabato