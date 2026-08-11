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KAMO: Kensington Credit Opportunities ETF

24.61 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KAMO за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.60, а максимальная — 24.65.

Следите за динамикой Kensington Credit Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KAMO сегодня?

Kensington Credit Opportunities ETF (KAMO) сегодня оценивается на уровне 24.61. Инструмент торгуется в пределах 24.60 - 24.65, вчерашнее закрытие составило 24.67, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KAMO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kensington Credit Opportunities ETF?

Kensington Credit Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 24.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.60% и USD. Отслеживайте движения KAMO на графике в реальном времени.

Как купить акции KAMO?

Вы можете купить акции Kensington Credit Opportunities ETF (KAMO) по текущей цене 24.61. Ордера обычно размещаются около 24.61 или 24.91, тогда как 33 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KAMO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KAMO?

Инвестирование в Kensington Credit Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 24.45 - 25.24 и текущей цены 24.61. Многие сравнивают 0.20% и -2.03% перед размещением ордеров на 24.61 или 24.91. Изучайте ежедневные изменения цены KAMO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kensington Credit Opportunities ETF?

Самая высокая цена Kensington Credit Opportunities ETF (KAMO) за последний год составила 25.24. Акции заметно колебались в пределах 24.45 - 25.24, сравнение с 24.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kensington Credit Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kensington Credit Opportunities ETF?

Самая низкая цена Kensington Credit Opportunities ETF (KAMO) за год составила 24.45. Сравнение с текущими 24.61 и 24.45 - 25.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KAMO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KAMO?

В прошлом Kensington Credit Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.67 и -1.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.60 24.65
Годовой диапазон
24.45 25.24
Предыдущее закрытие
24.67
Open
24.65
Bid
24.61
Ask
24.91
Low
24.60
High
24.65
Объем
33
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-2.03%
Годовое изменение
-1.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%