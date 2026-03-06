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JSTC: Adasina Social Justice All Cap Global ETF
Курс JSTC за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.02, а максимальная — 23.09.
Следите за динамикой Adasina Social Justice All Cap Global ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JSTC сегодня?
Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) сегодня оценивается на уровне 23.02. Инструмент торгуется в пределах 23.02 - 23.09, вчерашнее закрытие составило 23.17, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JSTC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Adasina Social Justice All Cap Global ETF?
Adasina Social Justice All Cap Global ETF в настоящее время оценивается в 23.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.33% и USD. Отслеживайте движения JSTC на графике в реальном времени.
Как купить акции JSTC?
Вы можете купить акции Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) по текущей цене 23.02. Ордера обычно размещаются около 23.02 или 23.32, тогда как 10 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JSTC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JSTC?
Инвестирование в Adasina Social Justice All Cap Global ETF предполагает учет годового диапазона 18.90 - 23.63 и текущей цены 23.02. Многие сравнивают 1.99% и 11.37% перед размещением ордеров на 23.02 или 23.32. Изучайте ежедневные изменения цены JSTC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Adasina Social Justice All Cap Global ETF?
Самая высокая цена Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) за последний год составила 23.63. Акции заметно колебались в пределах 18.90 - 23.63, сравнение с 23.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Adasina Social Justice All Cap Global ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Adasina Social Justice All Cap Global ETF?
Самая низкая цена Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) за год составила 18.90. Сравнение с текущими 23.02 и 18.90 - 23.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JSTC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JSTC?
В прошлом Adasina Social Justice All Cap Global ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.17 и 15.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.17
- Open
- 23.03
- Bid
- 23.02
- Ask
- 23.32
- Low
- 23.02
- High
- 23.09
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 1.99%
- 6-месячное изменение
- 11.37%
- Годовое изменение
- 15.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%