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JSTC: Adasina Social Justice All Cap Global ETF

23.04 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JSTC汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点23.01和高点23.16进行交易。

关注Adasina Social Justice All Cap Global ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JSTC新闻

常见问题解答

JSTC股票今天的价格是多少？

Adasina Social Justice All Cap Global ETF股票今天的定价为23.04。它在23.01 - 23.16范围内交易，昨天的收盘价为23.02，交易量达到21。JSTC的实时价格图表显示了这些更新。

Adasina Social Justice All Cap Global ETF股票是否支付股息？

Adasina Social Justice All Cap Global ETF目前的价值为23.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.43%和USD。实时查看图表以跟踪JSTC走势。

如何购买JSTC股票？

您可以以23.04的当前价格购买Adasina Social Justice All Cap Global ETF股票。订单通常设置在23.04或23.34附近，而21和-0.30%显示市场活动。立即关注JSTC的实时图表更新。

如何投资JSTC股票？

投资Adasina Social Justice All Cap Global ETF需要考虑年度范围18.90 - 23.63和当前价格23.04。许多人在以23.04或23.34下订单之前，会比较2.08%和。实时查看JSTC价格图表，了解每日变化。

Adasina Social Justice All Cap Global ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Adasina Social Justice All Cap Global ETF的最高价格是23.63。在18.90 - 23.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Adasina Social Justice All Cap Global ETF的绩效。

Adasina Social Justice All Cap Global ETF股票的最低价格是多少？

Adasina Social Justice All Cap Global ETF（JSTC）的最低价格为18.90。将其与当前的23.04和18.90 - 23.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JSTC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JSTC股票是什么时候拆分的？

Adasina Social Justice All Cap Global ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.02和15.43%中可见。

日范围
23.01 23.16
年范围
18.90 23.63
前一天收盘价
23.02
开盘价
23.11
卖价
23.04
买价
23.34
最低价
23.01
最高价
23.16
交易量
21
日变化
0.09%
月变化
2.08%
6个月变化
11.47%
年变化
15.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%