JMSB: John Marshall Bancorp Inc

20.05 USD 0.28 (1.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JMSB за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.97, а максимальная — 20.29.

Следите за динамикой John Marshall Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.97 20.29
Годовой диапазон
13.81 26.49
Предыдущее закрытие
20.33
Open
20.25
Bid
20.05
Ask
20.35
Low
19.97
High
20.29
Объем
27
Дневное изменение
-1.38%
Месячное изменение
1.93%
6-месячное изменение
16.57%
Годовое изменение
-0.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.