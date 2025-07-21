Валюты / JMSB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JMSB: John Marshall Bancorp Inc
20.05 USD 0.28 (1.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JMSB за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.97, а максимальная — 20.29.
Следите за динамикой John Marshall Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
19.97 20.29
Годовой диапазон
13.81 26.49
- Предыдущее закрытие
- 20.33
- Open
- 20.25
- Bid
- 20.05
- Ask
- 20.35
- Low
- 19.97
- High
- 20.29
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -1.38%
- Месячное изменение
- 1.93%
- 6-месячное изменение
- 16.57%
- Годовое изменение
- -0.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.