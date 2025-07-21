KurseKategorien
JMSB: John Marshall Bancorp Inc

20.94 USD 0.30 (1.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JMSB hat sich für heute um -1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.94 bis zu einem Hoch von 21.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die John Marshall Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
20.94 21.16
Jahresspanne
13.81 26.49
Vorheriger Schlusskurs
21.24
Eröffnung
21.15
Bid
20.94
Ask
21.24
Tief
20.94
Hoch
21.16
Volumen
30
Tagesänderung
-1.41%
Monatsänderung
6.46%
6-Monatsänderung
21.74%
Jahresänderung
3.66%
