JMSB: John Marshall Bancorp Inc
20.94 USD 0.30 (1.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JMSB hat sich für heute um -1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.94 bis zu einem Hoch von 21.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die John Marshall Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.94 21.16
Jahresspanne
13.81 26.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.24
- Eröffnung
- 21.15
- Bid
- 20.94
- Ask
- 21.24
- Tief
- 20.94
- Hoch
- 21.16
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -1.41%
- Monatsänderung
- 6.46%
- 6-Monatsänderung
- 21.74%
- Jahresänderung
- 3.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K