QuotazioniSezioni
Valute / JMSB
Tornare a Azioni

JMSB: John Marshall Bancorp Inc

20.56 USD 0.68 (3.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JMSB ha avuto una variazione del -3.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.33 e ad un massimo di 21.16.

Segui le dinamiche di John Marshall Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JMSB News

Intervallo Giornaliero
20.33 21.16
Intervallo Annuale
13.81 26.49
Chiusura Precedente
21.24
Apertura
21.15
Bid
20.56
Ask
20.86
Minimo
20.33
Massimo
21.16
Volume
57
Variazione giornaliera
-3.20%
Variazione Mensile
4.52%
Variazione Semestrale
19.53%
Variazione Annuale
1.78%
21 settembre, domenica