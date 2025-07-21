Valute / JMSB
JMSB: John Marshall Bancorp Inc
20.56 USD 0.68 (3.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JMSB ha avuto una variazione del -3.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.33 e ad un massimo di 21.16.
Segui le dinamiche di John Marshall Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.33 21.16
Intervallo Annuale
13.81 26.49
- Chiusura Precedente
- 21.24
- Apertura
- 21.15
- Bid
- 20.56
- Ask
- 20.86
- Minimo
- 20.33
- Massimo
- 21.16
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- -3.20%
- Variazione Mensile
- 4.52%
- Variazione Semestrale
- 19.53%
- Variazione Annuale
- 1.78%
21 settembre, domenica