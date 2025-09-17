КотировкиРазделы
Валюты / JETD
Назад в Рынок акций США

JETD: Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs

7.29 USD 0.01 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JETD за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.14, а максимальная — 7.34.

Следите за динамикой Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
7.14 7.34
Годовой диапазон
6.49 27.18
Предыдущее закрытие
7.28
Open
7.14
Bid
7.29
Ask
7.59
Low
7.14
High
7.34
Объем
7
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
6.42%
6-месячное изменение
-57.57%
Годовое изменение
-60.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.