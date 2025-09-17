Валюты / JETD
JETD: Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs
7.29 USD 0.01 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JETD за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.14, а максимальная — 7.34.
Следите за динамикой Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.14 7.34
Годовой диапазон
6.49 27.18
- Предыдущее закрытие
- 7.28
- Open
- 7.14
- Bid
- 7.29
- Ask
- 7.59
- Low
- 7.14
- High
- 7.34
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 6.42%
- 6-месячное изменение
- -57.57%
- Годовое изменение
- -60.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.