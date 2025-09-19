KurseKategorien
Währungen / JETD
JETD: Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs

7.14 USD 0.10 (1.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JETD hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.09 bis zu einem Hoch von 7.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
7.09 7.17
Jahresspanne
6.49 27.18
Vorheriger Schlusskurs
7.04
Eröffnung
7.12
Bid
7.14
Ask
7.44
Tief
7.09
Hoch
7.17
Volumen
17
Tagesänderung
1.42%
Monatsänderung
4.23%
6-Monatsänderung
-58.44%
Jahresänderung
-61.07%
