Währungen / JETD
JETD: Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs
7.14 USD 0.10 (1.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JETD hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.09 bis zu einem Hoch von 7.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.09 7.17
Jahresspanne
6.49 27.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.04
- Eröffnung
- 7.12
- Bid
- 7.14
- Ask
- 7.44
- Tief
- 7.09
- Hoch
- 7.17
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 1.42%
- Monatsänderung
- 4.23%
- 6-Monatsänderung
- -58.44%
- Jahresänderung
- -61.07%
