JETD: Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs

7.03 USD 0.11 (1.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JETD ha avuto una variazione del -1.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.03 e ad un massimo di 7.21.

Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.03 7.21
Intervallo Annuale
6.49 27.18
Chiusura Precedente
7.14
Apertura
7.04
Bid
7.03
Ask
7.33
Minimo
7.03
Massimo
7.21
Volume
12
Variazione giornaliera
-1.54%
Variazione Mensile
2.63%
Variazione Semestrale
-59.08%
Variazione Annuale
-61.67%
20 settembre, sabato