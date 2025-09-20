Valute / JETD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
JETD: Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs
7.03 USD 0.11 (1.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JETD ha avuto una variazione del -1.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.03 e ad un massimo di 7.21.
Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
7.03 7.21
Intervallo Annuale
6.49 27.18
- Chiusura Precedente
- 7.14
- Apertura
- 7.04
- Bid
- 7.03
- Ask
- 7.33
- Minimo
- 7.03
- Massimo
- 7.21
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -1.54%
- Variazione Mensile
- 2.63%
- Variazione Semestrale
- -59.08%
- Variazione Annuale
- -61.67%
20 settembre, sabato