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JBBB: Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF

47.37 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JBBB за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.28, а максимальная — 47.38.

Следите за динамикой Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JBBB сегодня?

Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) сегодня оценивается на уровне 47.37. Инструмент торгуется в пределах 47.28 - 47.38, вчерашнее закрытие составило 47.32, а торговый объем достиг 757. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JBBB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF?

Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF в настоящее время оценивается в 47.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.75% и USD. Отслеживайте движения JBBB на графике в реальном времени.

Как купить акции JBBB?

Вы можете купить акции Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) по текущей цене 47.37. Ордера обычно размещаются около 47.37 или 47.67, тогда как 757 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JBBB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JBBB?

Инвестирование в Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF предполагает учет годового диапазона 46.42 - 47.73 и текущей цены 47.37. Многие сравнивают 0.08% и 2.05% перед размещением ордеров на 47.37 или 47.67. Изучайте ежедневные изменения цены JBBB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF?

Самая высокая цена Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) за последний год составила 47.73. Акции заметно колебались в пределах 46.42 - 47.73, сравнение с 47.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF?

Самая низкая цена Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) за год составила 46.42. Сравнение с текущими 47.37 и 46.42 - 47.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JBBB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JBBB?

В прошлом Janus Detroit Street Trust Janus Henderson B-BBB CLO ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.32 и -0.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.28 47.38
Годовой диапазон
46.42 47.73
Предыдущее закрытие
47.32
Open
47.31
Bid
47.37
Ask
47.67
Low
47.28
High
47.38
Объем
757
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
2.05%
Годовое изменение
-0.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%