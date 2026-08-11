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JANH: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -

24.96 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JANH за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 24.96.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JANH сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (JANH) сегодня оценивается на уровне 24.96. Инструмент торгуется в пределах 24.96 - 24.96, вчерашнее закрытие составило 24.95, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JANH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - в настоящее время оценивается в 24.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.93% и USD. Отслеживайте движения JANH на графике в реальном времени.

Как купить акции JANH?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (JANH) по текущей цене 24.96. Ордера обычно размещаются около 24.96 или 25.26, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JANH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JANH?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - предполагает учет годового диапазона 23.93 - 25.13 и текущей цены 24.96. Многие сравнивают 0.12% и 1.13% перед размещением ордеров на 24.96 или 25.26. Изучайте ежедневные изменения цены JANH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (JANH) за последний год составила 25.13. Акции заметно колебались в пределах 23.93 - 25.13, сравнение с 24.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (JANH) за год составила 23.93. Сравнение с текущими 24.96 и 23.93 - 25.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JANH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JANH?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.95 и 0.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.96 24.96
Годовой диапазон
23.93 25.13
Предыдущее закрытие
24.95
Open
24.96
Bid
24.96
Ask
25.26
Low
24.96
High
24.96
Объем
1
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
1.13%
Годовое изменение
0.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%