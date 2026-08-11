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JANH: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -
Курс JANH за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 24.96.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JANH сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (JANH) сегодня оценивается на уровне 24.96. Инструмент торгуется в пределах 24.96 - 24.96, вчерашнее закрытие составило 24.95, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JANH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - в настоящее время оценивается в 24.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.93% и USD. Отслеживайте движения JANH на графике в реальном времени.
Как купить акции JANH?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (JANH) по текущей цене 24.96. Ордера обычно размещаются около 24.96 или 25.26, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JANH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JANH?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - предполагает учет годового диапазона 23.93 - 25.13 и текущей цены 24.96. Многие сравнивают 0.12% и 1.13% перед размещением ордеров на 24.96 или 25.26. Изучайте ежедневные изменения цены JANH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (JANH) за последний год составила 25.13. Акции заметно колебались в пределах 23.93 - 25.13, сравнение с 24.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (JANH) за год составила 23.93. Сравнение с текущими 24.96 и 23.93 - 25.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JANH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JANH?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.95 и 0.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.95
- Open
- 24.96
- Bid
- 24.96
- Ask
- 25.26
- Low
- 24.96
- High
- 24.96
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- 1.13%
- Годовое изменение
- 0.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%