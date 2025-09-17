Валюты / IZM
IZM: ICZOOM Group Inc - Class A
2.45 USD 0.03 (1.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IZM за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.38, а максимальная — 2.46.
Следите за динамикой ICZOOM Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.38 2.46
Годовой диапазон
1.18 3.05
- Предыдущее закрытие
- 2.42
- Open
- 2.38
- Bid
- 2.45
- Ask
- 2.75
- Low
- 2.38
- High
- 2.46
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 1.24%
- Месячное изменение
- -1.21%
- 6-месячное изменение
- 36.11%
- Годовое изменение
- -14.63%
