Währungen / IZM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IZM: ICZOOM Group Inc - Class A
2.40 USD 0.03 (1.23%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IZM hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.40 bis zu einem Hoch von 2.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die ICZOOM Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.40 2.45
Jahresspanne
1.18 3.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.43
- Eröffnung
- 2.44
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Tief
- 2.40
- Hoch
- 2.45
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- -3.23%
- 6-Monatsänderung
- 33.33%
- Jahresänderung
- -16.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K