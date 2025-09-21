Valute / IZM
IZM: ICZOOM Group Inc - Class A
2.40 USD 0.03 (1.23%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IZM ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.40 e ad un massimo di 2.45.
Segui le dinamiche di ICZOOM Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.40 2.45
Intervallo Annuale
1.18 3.05
- Chiusura Precedente
- 2.43
- Apertura
- 2.44
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Minimo
- 2.40
- Massimo
- 2.45
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- -1.23%
- Variazione Mensile
- -3.23%
- Variazione Semestrale
- 33.33%
- Variazione Annuale
- -16.38%
21 settembre, domenica