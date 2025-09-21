QuotazioniSezioni
2.40 USD 0.03 (1.23%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IZM ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.40 e ad un massimo di 2.45.

Segui le dinamiche di ICZOOM Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.40 2.45
Intervallo Annuale
1.18 3.05
Chiusura Precedente
2.43
Apertura
2.44
Bid
2.40
Ask
2.70
Minimo
2.40
Massimo
2.45
Volume
19
Variazione giornaliera
-1.23%
Variazione Mensile
-3.23%
Variazione Semestrale
33.33%
Variazione Annuale
-16.38%
