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IWLG: IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF
Курс IWLG за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.89, а максимальная — 57.31.
Следите за динамикой IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IWLG сегодня?
IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) сегодня оценивается на уровне 56.95. Инструмент торгуется в пределах 56.89 - 57.31, вчерашнее закрытие составило 57.04, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWLG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF?
IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 56.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.76% и USD. Отслеживайте движения IWLG на графике в реальном времени.
Как купить акции IWLG?
Вы можете купить акции IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) по текущей цене 56.95. Ордера обычно размещаются около 56.95 или 57.25, тогда как 15 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWLG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IWLG?
Инвестирование в IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 45.71 - 58.17 и текущей цены 56.95. Многие сравнивают 3.43% и 12.68% перед размещением ордеров на 56.95 или 57.25. Изучайте ежедневные изменения цены IWLG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF?
Самая высокая цена IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) за последний год составила 58.17. Акции заметно колебались в пределах 45.71 - 58.17, сравнение с 57.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF?
Самая низкая цена IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) за год составила 45.71. Сравнение с текущими 56.95 и 45.71 - 58.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWLG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IWLG?
В прошлом IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.04 и 11.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.04
- Open
- 57.29
- Bid
- 56.95
- Ask
- 57.25
- Low
- 56.89
- High
- 57.31
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 3.43%
- 6-месячное изменение
- 12.68%
- Годовое изменение
- 11.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%