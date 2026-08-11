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ISSB: IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF

17.19 USD 0.61 (3.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ISSB за сегодня изменился на -3.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.19, а максимальная — 17.61.

Следите за динамикой IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ISSB сегодня?

IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) сегодня оценивается на уровне 17.19. Инструмент торгуется в пределах 17.19 - 17.61, вчерашнее закрытие составило 17.80, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISSB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF?

IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF в настоящее время оценивается в 17.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.60% и USD. Отслеживайте движения ISSB на графике в реальном времени.

Как купить акции ISSB?

Вы можете купить акции IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) по текущей цене 17.19. Ордера обычно размещаются около 17.19 или 17.49, тогда как 6 и -2.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISSB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ISSB?

Инвестирование в IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF предполагает учет годового диапазона 15.61 - 25.97 и текущей цены 17.19. Многие сравнивают -1.26% и -10.19% перед размещением ордеров на 17.19 или 17.49. Изучайте ежедневные изменения цены ISSB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF?

Самая высокая цена IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) за последний год составила 25.97. Акции заметно колебались в пределах 15.61 - 25.97, сравнение с 17.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF?

Самая низкая цена IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) за год составила 15.61. Сравнение с текущими 17.19 и 15.61 - 25.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISSB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ISSB?

В прошлом IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.80 и -31.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.19 17.61
Годовой диапазон
15.61 25.97
Предыдущее закрытие
17.80
Open
17.61
Bid
17.19
Ask
17.49
Low
17.19
High
17.61
Объем
6
Дневное изменение
-3.43%
Месячное изменение
-1.26%
6-месячное изменение
-10.19%
Годовое изменение
-31.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%