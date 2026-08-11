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ISSB: IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
Курс ISSB за сегодня изменился на -3.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.19, а максимальная — 17.61.
Следите за динамикой IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISSB сегодня?
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) сегодня оценивается на уровне 17.19. Инструмент торгуется в пределах 17.19 - 17.61, вчерашнее закрытие составило 17.80, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISSB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF?
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF в настоящее время оценивается в 17.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.60% и USD. Отслеживайте движения ISSB на графике в реальном времени.
Как купить акции ISSB?
Вы можете купить акции IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) по текущей цене 17.19. Ордера обычно размещаются около 17.19 или 17.49, тогда как 6 и -2.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISSB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISSB?
Инвестирование в IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF предполагает учет годового диапазона 15.61 - 25.97 и текущей цены 17.19. Многие сравнивают -1.26% и -10.19% перед размещением ордеров на 17.19 или 17.49. Изучайте ежедневные изменения цены ISSB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF?
Самая высокая цена IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) за последний год составила 25.97. Акции заметно колебались в пределах 15.61 - 25.97, сравнение с 17.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF?
Самая низкая цена IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) за год составила 15.61. Сравнение с текущими 17.19 и 15.61 - 25.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISSB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISSB?
В прошлом IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.80 и -31.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.80
- Open
- 17.61
- Bid
- 17.19
- Ask
- 17.49
- Low
- 17.19
- High
- 17.61
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -3.43%
- Месячное изменение
- -1.26%
- 6-месячное изменение
- -10.19%
- Годовое изменение
- -31.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%