Курс ISSB за сегодня изменился на -3.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.19, а максимальная — 17.61.

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