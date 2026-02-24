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ISMD: Inspire Small/Mid Cap ETF
Курс ISMD за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.87, а максимальная — 50.19.
Следите за динамикой Inspire Small/Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISMD сегодня?
Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) сегодня оценивается на уровне 49.92. Инструмент торгуется в пределах 49.87 - 50.19, вчерашнее закрытие составило 50.37, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Inspire Small/Mid Cap ETF?
Inspire Small/Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 49.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.76% и USD. Отслеживайте движения ISMD на графике в реальном времени.
Как купить акции ISMD?
Вы можете купить акции Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) по текущей цене 49.92. Ордера обычно размещаются около 49.92 или 50.22, тогда как 37 и -0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISMD?
Инвестирование в Inspire Small/Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 35.81 - 51.58 и текущей цены 49.92. Многие сравнивают 1.11% и 20.52% перед размещением ордеров на 49.92 или 50.22. Изучайте ежедневные изменения цены ISMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Inspire Small/Mid Cap ETF?
Самая высокая цена Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) за последний год составила 51.58. Акции заметно колебались в пределах 35.81 - 51.58, сравнение с 50.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Inspire Small/Mid Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Inspire Small/Mid Cap ETF?
Самая низкая цена Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) за год составила 35.81. Сравнение с текущими 49.92 и 35.81 - 51.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISMD?
В прошлом Inspire Small/Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.37 и 29.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.37
- Open
- 50.19
- Bid
- 49.92
- Ask
- 50.22
- Low
- 49.87
- High
- 50.19
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- 20.52%
- Годовое изменение
- 29.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%