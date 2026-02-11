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ISHP: First Trust S-Network E-Commerce ETF

36.12 USD 1.44 (4.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ISHP за сегодня изменился на 4.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.12, а максимальная — 36.12.

Следите за динамикой First Trust S-Network E-Commerce ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ISHP сегодня?

First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISHP) сегодня оценивается на уровне 36.12. Инструмент торгуется в пределах 36.12 - 36.12, вчерашнее закрытие составило 34.68, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISHP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust S-Network E-Commerce ETF?

First Trust S-Network E-Commerce ETF в настоящее время оценивается в 36.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.07% и USD. Отслеживайте движения ISHP на графике в реальном времени.

Как купить акции ISHP?

Вы можете купить акции First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISHP) по текущей цене 36.12. Ордера обычно размещаются около 36.12 или 36.42, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISHP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ISHP?

Инвестирование в First Trust S-Network E-Commerce ETF предполагает учет годового диапазона 32.26 - 42.85 и текущей цены 36.12. Многие сравнивают 0.00% и 5.68% перед размещением ордеров на 36.12 или 36.42. Изучайте ежедневные изменения цены ISHP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust S-Network E-Commerce ETF?

Самая высокая цена First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISHP) за последний год составила 42.85. Акции заметно колебались в пределах 32.26 - 42.85, сравнение с 34.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust S-Network E-Commerce ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust S-Network E-Commerce ETF?

Самая низкая цена First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISHP) за год составила 32.26. Сравнение с текущими 36.12 и 32.26 - 42.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISHP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ISHP?

В прошлом First Trust S-Network E-Commerce ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.68 и -13.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.12 36.12
Годовой диапазон
32.26 42.85
Предыдущее закрытие
34.68
Open
36.12
Bid
36.12
Ask
36.42
Low
36.12
High
36.12
Объем
1
Дневное изменение
4.15%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
5.68%
Годовое изменение
-13.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%