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ISHP: First Trust S-Network E-Commerce ETF
Курс ISHP за сегодня изменился на 4.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.12, а максимальная — 36.12.
Следите за динамикой First Trust S-Network E-Commerce ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ISHP
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- Retail Sales: Consumer Spending Rises For Third Straight Month
- April Retail Sales About As Expected - Consumers Spending At A Modest Pace
- U.S. Retail Sales Suggest Resilience In The Face Of Cost Pressures
- Patchwork Growth Meets Resilient Market Sentiment
- March Retail Surge Hides Warning Signs For Consumers
- Did Americans Scrimp At Other Retailers To Buy Gas? Nope, Not Americans. Born To Splurge
- Retail Sales Jump 1.7% In March, Higher Than Expected
- Chasing The Value Consumer: March U.S. Retail Sales Trends And Q1 2026 Earnings Setup
- Retail Sales Rise 0.6% In February, More Than Expected
- Retail Sales Plunged In February, But Huge Seasonal Adjustments Caused Them To Jump
- The K-Shaped Consumer Economy: GLP-1s, AI And The Future Of Consumer Spending
- Retail Sales Fall 0.2% In January, Less Than Expected
- Business Conditions Monthly December 2025
- Q4 2025 U.S. Retail Preview: Leisure Products, Hotels And Restaurants Outperform
- Not Seasonally Adjusted, Retail Sales Spiked By $80 Billion To $817 Billion
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISHP сегодня?
First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISHP) сегодня оценивается на уровне 36.12. Инструмент торгуется в пределах 36.12 - 36.12, вчерашнее закрытие составило 34.68, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISHP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust S-Network E-Commerce ETF?
First Trust S-Network E-Commerce ETF в настоящее время оценивается в 36.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.07% и USD. Отслеживайте движения ISHP на графике в реальном времени.
Как купить акции ISHP?
Вы можете купить акции First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISHP) по текущей цене 36.12. Ордера обычно размещаются около 36.12 или 36.42, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISHP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISHP?
Инвестирование в First Trust S-Network E-Commerce ETF предполагает учет годового диапазона 32.26 - 42.85 и текущей цены 36.12. Многие сравнивают 0.00% и 5.68% перед размещением ордеров на 36.12 или 36.42. Изучайте ежедневные изменения цены ISHP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust S-Network E-Commerce ETF?
Самая высокая цена First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISHP) за последний год составила 42.85. Акции заметно колебались в пределах 32.26 - 42.85, сравнение с 34.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust S-Network E-Commerce ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust S-Network E-Commerce ETF?
Самая низкая цена First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISHP) за год составила 32.26. Сравнение с текущими 36.12 и 32.26 - 42.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISHP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISHP?
В прошлом First Trust S-Network E-Commerce ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.68 и -13.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.68
- Open
- 36.12
- Bid
- 36.12
- Ask
- 36.42
- Low
- 36.12
- High
- 36.12
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 4.15%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 5.68%
- Годовое изменение
- -13.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%