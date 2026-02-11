ISHP: First Trust S-Network E-Commerce ETF
今日ISHP汇率已更改4.15%。当日，交易品种以低点36.12和高点36.12进行交易。
关注First Trust S-Network E-Commerce ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
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- April Retail Sales About As Expected - Consumers Spending At A Modest Pace
- U.S. Retail Sales Suggest Resilience In The Face Of Cost Pressures
- Patchwork Growth Meets Resilient Market Sentiment
- March Retail Surge Hides Warning Signs For Consumers
- Did Americans Scrimp At Other Retailers To Buy Gas? Nope, Not Americans. Born To Splurge
- Retail Sales Jump 1.7% In March, Higher Than Expected
- Chasing The Value Consumer: March U.S. Retail Sales Trends And Q1 2026 Earnings Setup
- Retail Sales Rise 0.6% In February, More Than Expected
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- Not Seasonally Adjusted, Retail Sales Spiked By $80 Billion To $817 Billion
常见问题解答
ISHP股票今天的价格是多少？
First Trust S-Network E-Commerce ETF股票今天的定价为36.12。它在36.12 - 36.12范围内交易，昨天的收盘价为34.68，交易量达到1。ISHP的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust S-Network E-Commerce ETF股票是否支付股息？
First Trust S-Network E-Commerce ETF目前的价值为36.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.07%和USD。实时查看图表以跟踪ISHP走势。
如何购买ISHP股票？
您可以以36.12的当前价格购买First Trust S-Network E-Commerce ETF股票。订单通常设置在36.12或36.42附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ISHP的实时图表更新。
如何投资ISHP股票？
投资First Trust S-Network E-Commerce ETF需要考虑年度范围32.26 - 42.85和当前价格36.12。许多人在以36.12或36.42下订单之前，会比较0.00%和。实时查看ISHP价格图表，了解每日变化。
First Trust S-Network E-Commerce ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust S-Network E-Commerce ETF的最高价格是42.85。在32.26 - 42.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust S-Network E-Commerce ETF的绩效。
First Trust S-Network E-Commerce ETF股票的最低价格是多少？
First Trust S-Network E-Commerce ETF（ISHP）的最低价格为32.26。将其与当前的36.12和32.26 - 42.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ISHP股票是什么时候拆分的？
First Trust S-Network E-Commerce ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.68和-13.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.68
- 开盘价
- 36.12
- 卖价
- 36.12
- 买价
- 36.42
- 最低价
- 36.12
- 最高价
- 36.12
- 交易量
- 1
- 日变化
- 4.15%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 5.68%
- 年变化
- -13.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%