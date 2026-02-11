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ISHP: First Trust S-Network E-Commerce ETF

36.12 USD 1.44 (4.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ISHP汇率已更改4.15%。当日，交易品种以低点36.12和高点36.12进行交易。

关注First Trust S-Network E-Commerce ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ISHP新闻

常见问题解答

ISHP股票今天的价格是多少？

First Trust S-Network E-Commerce ETF股票今天的定价为36.12。它在36.12 - 36.12范围内交易，昨天的收盘价为34.68，交易量达到1。ISHP的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust S-Network E-Commerce ETF股票是否支付股息？

First Trust S-Network E-Commerce ETF目前的价值为36.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.07%和USD。实时查看图表以跟踪ISHP走势。

如何购买ISHP股票？

您可以以36.12的当前价格购买First Trust S-Network E-Commerce ETF股票。订单通常设置在36.12或36.42附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ISHP的实时图表更新。

如何投资ISHP股票？

投资First Trust S-Network E-Commerce ETF需要考虑年度范围32.26 - 42.85和当前价格36.12。许多人在以36.12或36.42下订单之前，会比较0.00%和。实时查看ISHP价格图表，了解每日变化。

First Trust S-Network E-Commerce ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust S-Network E-Commerce ETF的最高价格是42.85。在32.26 - 42.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust S-Network E-Commerce ETF的绩效。

First Trust S-Network E-Commerce ETF股票的最低价格是多少？

First Trust S-Network E-Commerce ETF（ISHP）的最低价格为32.26。将其与当前的36.12和32.26 - 42.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ISHP股票是什么时候拆分的？

First Trust S-Network E-Commerce ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.68和-13.07%中可见。

日范围
36.12 36.12
年范围
32.26 42.85
前一天收盘价
34.68
开盘价
36.12
卖价
36.12
买价
36.42
最低价
36.12
最高价
36.12
交易量
1
日变化
4.15%
月变化
0.00%
6个月变化
5.68%
年变化
-13.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%