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IRHO: Iron Horse Acquisitions II Corp

10.02 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IRHO за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.02.

Следите за динамикой Iron Horse Acquisitions II Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IRHO сегодня?

Iron Horse Acquisitions II Corp (IRHO) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.02, вчерашнее закрытие составило 10.01, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IRHO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Iron Horse Acquisitions II Corp?

Iron Horse Acquisitions II Corp в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.62% и USD. Отслеживайте движения IRHO на графике в реальном времени.

Как купить акции IRHO?

Вы можете купить акции Iron Horse Acquisitions II Corp (IRHO) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 4 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IRHO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IRHO?

Инвестирование в Iron Horse Acquisitions II Corp предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.14 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 0.10% и 1.11% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены IRHO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Iron Horse Acquisitions II Corp?

Самая высокая цена Iron Horse Acquisitions II Corp (IRHO) за последний год составила 10.14. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.14, сравнение с 10.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Iron Horse Acquisitions II Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Iron Horse Acquisitions II Corp?

Самая низкая цена Iron Horse Acquisitions II Corp (IRHO) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.02 и 9.85 - 10.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IRHO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IRHO?

В прошлом Iron Horse Acquisitions II Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.01 и 1.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.01 10.02
Годовой диапазон
9.85 10.14
Предыдущее закрытие
10.01
Open
10.01
Bid
10.02
Ask
10.32
Low
10.01
High
10.02
Объем
4
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.11%
Годовое изменение
1.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%