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IRHO: Iron Horse Acquisitions II Corp
Курс IRHO за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.02.
Следите за динамикой Iron Horse Acquisitions II Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IRHO сегодня?
Iron Horse Acquisitions II Corp (IRHO) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.02, вчерашнее закрытие составило 10.01, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IRHO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Iron Horse Acquisitions II Corp?
Iron Horse Acquisitions II Corp в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.62% и USD. Отслеживайте движения IRHO на графике в реальном времени.
Как купить акции IRHO?
Вы можете купить акции Iron Horse Acquisitions II Corp (IRHO) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 4 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IRHO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IRHO?
Инвестирование в Iron Horse Acquisitions II Corp предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.14 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 0.10% и 1.11% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены IRHO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Iron Horse Acquisitions II Corp?
Самая высокая цена Iron Horse Acquisitions II Corp (IRHO) за последний год составила 10.14. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.14, сравнение с 10.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Iron Horse Acquisitions II Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Iron Horse Acquisitions II Corp?
Самая низкая цена Iron Horse Acquisitions II Corp (IRHO) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.02 и 9.85 - 10.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IRHO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IRHO?
В прошлом Iron Horse Acquisitions II Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.01 и 1.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.01
- Open
- 10.01
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 10.01
- High
- 10.02
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.11%
- Годовое изменение
- 1.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%