КотировкиРазделы
Валюты / IQST
Назад в Рынок акций США

IQST: IQSTEL INC

6.04 USD 0.11 (1.79%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IQST за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.92, а максимальная — 6.39.

Следите за динамикой IQSTEL INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
5.92 6.39
Годовой диапазон
5.92 19.00
Предыдущее закрытие
6.15
Open
6.39
Bid
6.04
Ask
6.34
Low
5.92
High
6.39
Объем
266
Дневное изменение
-1.79%
Месячное изменение
-9.85%
6-месячное изменение
-67.35%
Годовое изменение
-67.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.