KurseKategorien
Währungen / IQST
Zurück zum Aktien

IQST: IQSTEL INC

5.83 USD 0.10 (1.69%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IQST hat sich für heute um -1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.78 bis zu einem Hoch von 6.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die IQSTEL INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
5.78 6.01
Jahresspanne
5.75 19.00
Vorheriger Schlusskurs
5.93
Eröffnung
5.93
Bid
5.83
Ask
6.13
Tief
5.78
Hoch
6.01
Volumen
64
Tagesänderung
-1.69%
Monatsänderung
-12.99%
6-Monatsänderung
-68.49%
Jahresänderung
-68.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K