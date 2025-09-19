Währungen / IQST
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IQST: IQSTEL INC
5.83 USD 0.10 (1.69%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IQST hat sich für heute um -1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.78 bis zu einem Hoch von 6.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die IQSTEL INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.78 6.01
Jahresspanne
5.75 19.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.93
- Eröffnung
- 5.93
- Bid
- 5.83
- Ask
- 6.13
- Tief
- 5.78
- Hoch
- 6.01
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- -1.69%
- Monatsänderung
- -12.99%
- 6-Monatsänderung
- -68.49%
- Jahresänderung
- -68.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K