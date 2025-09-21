Valute / IQST
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IQST: IQSTEL INC
5.93 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IQST ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.78 e ad un massimo di 6.01.
Segui le dinamiche di IQSTEL INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.78 6.01
Intervallo Annuale
5.75 19.00
- Chiusura Precedente
- 5.93
- Apertura
- 5.93
- Bid
- 5.93
- Ask
- 6.23
- Minimo
- 5.78
- Massimo
- 6.01
- Volume
- 130
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -11.49%
- Variazione Semestrale
- -67.95%
- Variazione Annuale
- -67.95%
21 settembre, domenica