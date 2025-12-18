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IQDY: FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

43.30 USD 0.15 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IQDY за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.25, а максимальная — 43.34.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IQDY сегодня?

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) сегодня оценивается на уровне 43.30. Инструмент торгуется в пределах 43.25 - 43.34, вчерашнее закрытие составило 43.15, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IQDY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund?

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund в настоящее время оценивается в 43.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.05% и USD. Отслеживайте движения IQDY на графике в реальном времени.

Как купить акции IQDY?

Вы можете купить акции FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) по текущей цене 43.30. Ордера обычно размещаются около 43.30 или 43.60, тогда как 6 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IQDY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IQDY?

Инвестирование в FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund предполагает учет годового диапазона 32.93 - 44.34 и текущей цены 43.30. Многие сравнивают 1.93% и 8.77% перед размещением ордеров на 43.30 или 43.60. Изучайте ежедневные изменения цены IQDY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund?

Самая высокая цена FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) за последний год составила 44.34. Акции заметно колебались в пределах 32.93 - 44.34, сравнение с 43.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund?

Самая низкая цена FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) за год составила 32.93. Сравнение с текущими 43.30 и 32.93 - 44.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IQDY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IQDY?

В прошлом FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.15 и 31.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.25 43.34
Годовой диапазон
32.93 44.34
Предыдущее закрытие
43.15
Open
43.25
Bid
43.30
Ask
43.60
Low
43.25
High
43.34
Объем
6
Дневное изменение
0.35%
Месячное изменение
1.93%
6-месячное изменение
8.77%
Годовое изменение
31.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%