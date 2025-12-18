IQDY: FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
今日IQDY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点43.30和高点43.45进行交易。
关注FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IQDY股票今天的价格是多少？
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund股票今天的定价为43.30。它在43.30 - 43.45范围内交易，昨天的收盘价为43.30，交易量达到6。IQDY的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund股票是否支付股息？
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund目前的价值为43.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.05%和USD。实时查看图表以跟踪IQDY走势。
如何购买IQDY股票？
您可以以43.30的当前价格购买FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund股票。订单通常设置在43.30或43.60附近，而6和-0.35%显示市场活动。立即关注IQDY的实时图表更新。
如何投资IQDY股票？
投资FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund需要考虑年度范围32.93 - 44.34和当前价格43.30。许多人在以43.30或43.60下订单之前，会比较1.93%和。实时查看IQDY价格图表，了解每日变化。
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund的最高价格是44.34。在32.93 - 44.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund的绩效。
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund（IQDY）的最低价格为32.93。将其与当前的43.30和32.93 - 44.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IQDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IQDY股票是什么时候拆分的？
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.30和31.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.30
- 开盘价
- 43.45
- 卖价
- 43.30
- 买价
- 43.60
- 最低价
- 43.30
- 最高价
- 43.45
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.93%
- 6个月变化
- 8.77%
- 年变化
- 31.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%