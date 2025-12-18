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IQDY: FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

43.30 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IQDY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点43.30和高点43.45进行交易。

关注FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IQDY新闻

常见问题解答

IQDY股票今天的价格是多少？

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund股票今天的定价为43.30。它在43.30 - 43.45范围内交易，昨天的收盘价为43.30，交易量达到6。IQDY的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund股票是否支付股息？

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund目前的价值为43.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.05%和USD。实时查看图表以跟踪IQDY走势。

如何购买IQDY股票？

您可以以43.30的当前价格购买FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund股票。订单通常设置在43.30或43.60附近，而6和-0.35%显示市场活动。立即关注IQDY的实时图表更新。

如何投资IQDY股票？

投资FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund需要考虑年度范围32.93 - 44.34和当前价格43.30。许多人在以43.30或43.60下订单之前，会比较1.93%和。实时查看IQDY价格图表，了解每日变化。

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund的最高价格是44.34。在32.93 - 44.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund的绩效。

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund（IQDY）的最低价格为32.93。将其与当前的43.30和32.93 - 44.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IQDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IQDY股票是什么时候拆分的？

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.30和31.05%中可见。

日范围
43.30 43.45
年范围
32.93 44.34
前一天收盘价
43.30
开盘价
43.45
卖价
43.30
买价
43.60
最低价
43.30
最高价
43.45
交易量
6
日变化
0.00%
月变化
1.93%
6个月变化
8.77%
年变化
31.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%