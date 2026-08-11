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IOYY: GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF

6.72 USD 0.04 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IOYY за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.71, а максимальная — 6.74.

Следите за динамикой GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IOYY сегодня?

GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) сегодня оценивается на уровне 6.72. Инструмент торгуется в пределах 6.71 - 6.74, вчерашнее закрытие составило 6.76, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IOYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF?

GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF в настоящее время оценивается в 6.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -72.85% и USD. Отслеживайте движения IOYY на графике в реальном времени.

Как купить акции IOYY?

Вы можете купить акции GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) по текущей цене 6.72. Ордера обычно размещаются около 6.72 или 7.02, тогда как 22 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IOYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IOYY?

Инвестирование в GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF предполагает учет годового диапазона 6.65 - 25.98 и текущей цены 6.72. Многие сравнивают 1.05% и -42.71% перед размещением ордеров на 6.72 или 7.02. Изучайте ежедневные изменения цены IOYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF?

Самая высокая цена GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) за последний год составила 25.98. Акции заметно колебались в пределах 6.65 - 25.98, сравнение с 6.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF?

Самая низкая цена GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) за год составила 6.65. Сравнение с текущими 6.72 и 6.65 - 25.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IOYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IOYY?

В прошлом GraniteShares ETF Trust - GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.76 и -72.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.71 6.74
Годовой диапазон
6.65 25.98
Предыдущее закрытие
6.76
Open
6.72
Bid
6.72
Ask
7.02
Low
6.71
High
6.74
Объем
22
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
1.05%
6-месячное изменение
-42.71%
Годовое изменение
-72.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%