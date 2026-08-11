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INDZ: VanEck India Select ETF

25.59 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс INDZ за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.59, а максимальная — 25.59.

Следите за динамикой VanEck India Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INDZ сегодня?

VanEck India Select ETF (INDZ) сегодня оценивается на уровне 25.59. Инструмент торгуется в пределах 25.59 - 25.59, вчерашнее закрытие составило 25.54, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INDZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck India Select ETF?

VanEck India Select ETF в настоящее время оценивается в 25.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.49% и USD. Отслеживайте движения INDZ на графике в реальном времени.

Как купить акции INDZ?

Вы можете купить акции VanEck India Select ETF (INDZ) по текущей цене 25.59. Ордера обычно размещаются около 25.59 или 25.89, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INDZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INDZ?

Инвестирование в VanEck India Select ETF предполагает учет годового диапазона 21.30 - 25.60 и текущей цены 25.59. Многие сравнивают 0.87% и 5.53% перед размещением ордеров на 25.59 или 25.89. Изучайте ежедневные изменения цены INDZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck India Select ETF?

Самая высокая цена VanEck India Select ETF (INDZ) за последний год составила 25.60. Акции заметно колебались в пределах 21.30 - 25.60, сравнение с 25.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck India Select ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck India Select ETF?

Самая низкая цена VanEck India Select ETF (INDZ) за год составила 21.30. Сравнение с текущими 25.59 и 21.30 - 25.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INDZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INDZ?

В прошлом VanEck India Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.54 и 4.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.59 25.59
Годовой диапазон
21.30 25.60
Предыдущее закрытие
25.54
Open
25.59
Bid
25.59
Ask
25.89
Low
25.59
High
25.59
Объем
1
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.87%
6-месячное изменение
5.53%
Годовое изменение
4.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%