Валюты / INDO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
INDO: Indonesia Energy Corporation Limited
2.96 USD 0.03 (1.00%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INDO за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.95, а максимальная — 3.03.
Следите за динамикой Indonesia Energy Corporation Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.95 3.03
Годовой диапазон
2.10 7.95
- Предыдущее закрытие
- 2.99
- Open
- 3.03
- Bid
- 2.96
- Ask
- 3.26
- Low
- 2.95
- High
- 3.03
- Объем
- 184
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- -2.63%
- 6-месячное изменение
- 5.34%
- Годовое изменение
- 24.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.