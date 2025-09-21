QuotazioniSezioni
INDO: Indonesia Energy Corporation Limited

2.83 USD 0.08 (2.75%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INDO ha avuto una variazione del -2.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.83 e ad un massimo di 2.93.

Segui le dinamiche di Indonesia Energy Corporation Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.83 2.93
Intervallo Annuale
2.10 7.95
Chiusura Precedente
2.91
Apertura
2.89
Bid
2.83
Ask
3.13
Minimo
2.83
Massimo
2.93
Volume
224
Variazione giornaliera
-2.75%
Variazione Mensile
-6.91%
Variazione Semestrale
0.71%
Variazione Annuale
19.41%
21 settembre, domenica