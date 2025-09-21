Valute / INDO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
INDO: Indonesia Energy Corporation Limited
2.83 USD 0.08 (2.75%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INDO ha avuto una variazione del -2.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.83 e ad un massimo di 2.93.
Segui le dinamiche di Indonesia Energy Corporation Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.83 2.93
Intervallo Annuale
2.10 7.95
- Chiusura Precedente
- 2.91
- Apertura
- 2.89
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Minimo
- 2.83
- Massimo
- 2.93
- Volume
- 224
- Variazione giornaliera
- -2.75%
- Variazione Mensile
- -6.91%
- Variazione Semestrale
- 0.71%
- Variazione Annuale
- 19.41%
21 settembre, domenica