INDO: Indonesia Energy Corporation Limited

2.84 USD 0.07 (2.41%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INDO hat sich für heute um -2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.83 bis zu einem Hoch von 2.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Indonesia Energy Corporation Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
2.83 2.93
Jahresspanne
2.10 7.95
Vorheriger Schlusskurs
2.91
Eröffnung
2.89
Bid
2.84
Ask
3.14
Tief
2.83
Hoch
2.93
Volumen
132
Tagesänderung
-2.41%
Monatsänderung
-6.58%
6-Monatsänderung
1.07%
Jahresänderung
19.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K