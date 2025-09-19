Währungen / INDO
INDO: Indonesia Energy Corporation Limited
2.84 USD 0.07 (2.41%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INDO hat sich für heute um -2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.83 bis zu einem Hoch von 2.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Indonesia Energy Corporation Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.83 2.93
Jahresspanne
2.10 7.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.91
- Eröffnung
- 2.89
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- Tief
- 2.83
- Hoch
- 2.93
- Volumen
- 132
- Tagesänderung
- -2.41%
- Monatsänderung
- -6.58%
- 6-Monatsänderung
- 1.07%
- Jahresänderung
- 19.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K